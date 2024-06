Manifestanti occupano la Nunziatura apostolica in Colombia

La sede della Nunziatura apostolica a Bogotà, equivalente all'ambasciata del Vaticano in Colombia, è stata occupata da un gruppo di persone che fanno parte del cosiddetto Congresso del Popolo e che riunisce indigeni, contadini, afro-discendenti e leader sociali, i quali invocano la fine della violenza nei loro territori.

Parallelamente, i manifestanti stanno portando avanti altre cinque proteste in altrettante località del Paese sudamericano, alcune delle quali includono il blocco delle strade.

Membri del governo del presidente progressista Gustavo Petro e i portavoce del Congresso del Popolo (che chiedono anche la discussione di otto punti di una petizione popolare contro lo Stato) hanno intanto avviato dei dialoghi formali per porre fine ai blocchi e per far sgomberare i dimostranti dalla sede della Nunziatura.



