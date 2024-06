Lula torna nei territori alluvionati di Rio Grande do Sul

Il presidente, Luiz Inacio Lula da Silva, è in missione a Rio Grande do Sul per la quarta volta dall'inizio delle alluvioni, una delle peggiori catastrofi naturali del Brasile, con almeno 172 morti e il 90% dei comuni colpiti. Ad accompagnare il capo di Stato sono il governatore, Ricardo Leite, e il ministro delle Città, Jader Filho, che sta coordinando le azioni per aiutare le migliaia di persone che hanno perso le loro case.

Lula è arrivato intorno alle 10 (ora locale) all'aeroporto di Canoas ed il programma della trasferta prevede visite nelle città di Arroio do Meio e Cruzeiro do Sul, nella regione della Valle del Taquari, una delle più colpite dalle inondazioni.

Leite ieri a Brasilia ha incontrato i presidenti del Senato, Rodrigo Pacheco (Pds), e della Camera dei Deputati, Arthur Lira (Pp), presentando al Congresso un'agenda di richieste urgenti per risolvere la crisi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA