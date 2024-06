Lula a Maduro, ammettere osservatori internazionali per elezioni

Il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, ha parlato al telefono con il suo omologo venezuelano, Nicolás Maduro, al quale ha ribadito l'"importanza" di un'ampia osservazione internazionale alle elezioni che si terranno il 28 luglio in Venezuela.

La presidenza brasiliana ha riferito di questo colloquio in una nota ufficiale, nella quale Lula ha anche "espresso la speranza che le sanzioni in vigore contro il Venezuela possano essere revocate, per contribuire affinché il processo elettorale possa avanzare in un clima di fiducia e comprensione".

Sebbene Lula abbia sottolineato la necessità di un'ampia partecipazione di osservatori internazionali alle presidenziali di luglio, dove Maduro si ripresenta per un terzo mandato di 6 anni, il Tribunale superiore elettorale del Brasile (Tse) ha annunciato questa settimana che non invierà alcuna missione in Venezuela.

Parallelamente, la settimana scorsa il Consiglio elettorale nazionale venezuelano (Cne) ha ritirato l'invito rivolto all'Ue di inviare osservatori, dopo che il blocco europeo ha ratificato le sanzioni contro il 'chavismo' al potere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA