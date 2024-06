La presidente peruviana Boluarte visiterà la Cina a fine giugno

La presidente peruviana Dina Boluarte visiterà las Cina dal 23 al 30 giugno su invito del collega cinese Xi Jinping, per svolgere anche attività di carattere economico nelle città di Shenzen e Shanghai.

L'autorizzazione al viaggio è stata concessa dal Parlamento peruviano, si rende noto in una nota ufficiale dell'organo legislativo, con 71 voti favorevoli, 41 contrari e sei astensioni.

In apertura del dibattito parlamentare, il ministro degli Esteri peruviano, Javier Gonzales Olaechea, ha sottolineato l'importanza della missione, vista l'agenda degli incontri di alto livello già tutti confermati.

Il capo della diplomazia peruviana ha inoltre sottolineato che nell'ultimo anno ben 15 capi di stato hanno risposto positivamente agli inviti del presidente cinese.

A sostegno del viaggio di Boluarte, il deputato Eduardo Salhuana Cavides della Alianza para el progreso (App) ha ricordato che il commercio tra il Perù e la Cina ha rappresentato il 40% del totale nel 2023.

Infine ha indicato che non sarebbe coerente respingere l'invito del capo dello stato cinese, visto che è previsto un suo viaggio a Lima in novembre per partecipare al Forum Economico dell'Apec e alla cerimonia di inaugurazione del mega porto di Chancay.



