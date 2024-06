Incendi aumentati del 974% in 5 mesi nel Pantanal brasiliano

Il Pantanal brasiliano (la più grande pianura alluvionale del mondo) ha registrato un aumento del 974% degli incendi da gennaio all'inizio di giugno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. I dati provengono dal Programma 'BDQueimadas' dell'Istituto nazionale per la ricerca spaziale (Inpe). Aggiornata quotidianamente, la piattaforma mostra che, fino a ieri, il bioma contava 978 focolai, mentre nel 2023 il numero era di 91.

Il valore accumulato nel 2024 è il secondo più alto degli ultimi 15 anni, dietro solo al 2020, quando furono registrati 2.135 focolai. Quell'anno, circa il 30% del Pantanal fu consumato dalle fiamme.

Per Cyntia Santos, ambientalista del Wwf Brasile, le precipitazioni inferiori alle medie storiche dalla fine dello scorso anno contribuiscono a creare una situazione preoccupante.

"L'allarme è enorme, soprattutto in relazione al numero di incendi che occupano una proporzione molto ampia. Il Pantanal è molto secco e la temperatura durante il giorno è elevata. Se non contenuti, questi fattori insieme contribuiscono alla minaccia di incendi e rischi di incendi", ha detto la rappresentante dell'ong.



