Il Cile protesta col Venezuela per le accuse sul caso Ojeda

Il presidente del Cile, Gabriel Boric, ha annunciato l'invio di una lettera di protesta al Venezuela per le dichiarazioni del procuratore generale di Caracas, Tarek William Saab, che ha indicato i servizi segreti cileni come presunti responsabili del delitto dell'ex ufficiale militare Ronald Ojeda dello scorso febbraio, a Santiago.

Secondo Saab, infatti, l'omicidio dell'oppositore fuggito dal carcere in Venezuela e rifugiato in Cile, sarebbe stata una mossa strumentale "per un attacco contro lo Stato venezuelano".

"Ho incaricato il ministro degli Esteri di presentare una nota di protesta - ha affermato Boric -. Il Cile è un Paese serio, dove le istituzioni funzionano, dove c'è la separazione dei poteri, dove il pubblico ministero sta svolgendo un'indagine accurata e responsabile", ha dichiarato il capo di Stato.





