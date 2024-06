Governo Milei aderisce alla richiesta di cessate il fuoco a Gaza

(v. Appello 17 Paesi... delle 13.28) Per la prima volta dal suo insediamento a dicembre il governo di Javier Milei ha aderito a una richiesta di cessate il fuoco a Gaza. L'Argentina figura infatti tra i firmatari di un comunicato congiunto di 17 paesi - tra i quali Stati Uniti, Brasile, Francia e Spagna - dove si chiede il raggiungimento di un accordo tra le parti sul cessate con l'obiettivo di permettere la liberazione degli ostaggi ancora in mano ad Hamas.

"Non c'è tempo da perdere. Chiediamo ad Hamas di concludere questo accordo che Israele è pronto a portare avanti, e di avviare il processo di rilascio dei nostri cittadini", si legge nel comunicato.

Fino ad oggi il governo Milei ha sempre appoggiato la posizione del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu riguardo la necessità di proseguire le operazioni militari in Gaza a oltranza. L'adesione al comunicato risulta quindi una chiara svolta dal punto di vista della politica estera tenendo conto che nel documento si fa anche riferimento a una "soluzione di due Stati". Da evidenziare inoltre che l'Argentina aderisce alla richiesta insieme alla Spagna di Pedro Sanchez, con cui le relazioni diplomatiche sono attualmente estremamente tese.





