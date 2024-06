Cuba consente per la prima volta la pubblicità sui media

La controversa Legge sulla comunicazione sociale di Cuba, che ignora la stampa non ufficiale e consente la pubblicità per la prima volta dal trionfo della Rivoluzione comunista (1959), è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del Paese caraibico oltre un anno dopo la sua approvazione parlamentare. La normativa è la prima di questo tipo sull'isola in 70 anni e combina l'allineamento politico dei media autorizzati, la regolamentazione degli 'influencer' digitali e una certa apertura a pubblicità e sponsorizzazioni.

Il testo è stato duramente criticato da varie ong e media esterni all'orbita dello Stato, i quali sostengono che censuri contenuti contrari alla narrativa ufficiale e lasci alla deriva i giornali digitali indipendenti. Le norme vietano, tra le altre cose, la diffusione di informazioni che potrebbero "destabilizzare lo Stato socialista" sia nei media che nel "cyberspazio". Allo stesso modo, sottolinea che è consentita solo la legalità dei media legati allo Stato e al Partito comunista cubano. La Costituzione cubana del 2019 afferma che i media nazionali "sono proprietà socialista" e "non possono essere oggetto di nessun altro tipo di proprietà".



