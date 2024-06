Con 150 comizi, in Venezuela la campagna elettorale già nel vivo

Nonostante il periodo per la campagna elettorale delle presidenziali del 28 luglio in Venezuela sia stato fissato tra il 4 e il 25 luglio, le attività sono già entrate nel vivo con almeno 150 comizi elettorali tra quelli condotti dalle forze chaviste al governo e quelle dell'opposizione, negli ultimi 46 giorni (tra il 20 aprile e il 4 giugno). Lo stima il quotidiano venezuelano El Nacional.

D'altra parte, sebbene siano dieci i candidati registrati per le elezioni, il vero confronto si sta concentrando tra il presidente Nicolas Maduro (alla ricerca di un terzo mandato), e Edmundo Gonzalez Urrutia, il rappresentante dell'opposizione che fa capo alla Piattaforma democratica unita (Pud), guidata da Maria Corina Machado.



