Alluvioni nel sud del Brasile, finora 15 morti per leptospirosi

Le autorità sanitarie di Rio Grande do Sul ha confermato altri due decessi dovuti a leptospirosi in seguito alle inondazioni che hanno colpito lo Stato del Brasile meridionale dall'inizio di maggio. In tutto sono salite a 15 le vittime confermate per la malattia, trasmessa dall'urina dei ratti e di altri animali.

Il contagio nell'uomo avviene attraverso ferite nella pelle o quando la pelle, anche se integra, è immersa per lunghi periodi in acqua contaminata.

Il periodo di incubazione può variare da uno a 30 giorni e normalmente il contagio avviene tra i sette e i 14 giorni dopo essere entrati in contatto con acque alluvionali o con fognature.



