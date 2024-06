Presidente colombiano, 'non escludo di ricandidarmi in futuro'

Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha dichiarato che non esclude di candidarsi per la rielezione "in futuro", nonostante la legge lo impedisca, attraverso una modifica alla Costituzione. Il presidente di sinistra ha recentemente insistito per convocare un'Assemblea costituente avvalendosi dell'accordo di pace del 2016 tra lo Stato e la guerriglia delle Farc.

"Non voglio essere rieletto, ma non nego questa possibilità in futuro, perché il potere costituente dovrà esprimersi", ha detto Petro durante un evento presso la Casa de Nariño, sua residenza ufficiale.

La proposta è stata criticata dal premio Nobel per la pace, Juan Manuel Santos, e da altri ex presidenti. "Spero che metta fine a questa discussione e si dedichi a governare e risolvere i crescenti problemi che soffre la popolazione colombiana", ha detto Santos.



