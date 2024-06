Ministra dell'Ambiente Brasile contro il negazionismo climatico

In occasione della Giornata mondiale dell'ambiente, che si celebra oggi, la ministra dell'Ambiente e del Cambiamento climatico del Brasile, Marina Silva, ha criticato il "negazionismo" di fronte ai disastri climatici.

"Purtroppo c'è ancora chi dubita del rapporto tra l'azione dell'uomo e la reazione della natura. Per alcuni anni questo negazionismo ha ritardato l'adozione di misure urgenti, non ha rispettato regole, istituzioni e servizi ambientali e ci ha imposto perdite di tempo", ha sottolineato l'ex attivista ecologica.

"Eventi climatici estremi come la pioggia nel sud illustrano bene il rapporto tra l'equilibrio ambientale e la nostra vita.

In Brasile, l'intensificarsi di frane, inondazioni, siccità e processi di desertificazione lasciano presagire giorni difficili per le famiglie più vulnerabili", ha aggiunto Silva, che oggi dovrebbe partecipare ad un evento legato alla Giornata dell'Ambiente con il presidente Luiz Inacio Lula da Silva.

"Proteggere l'ambiente significa salvare vite umane, garantire una vita decente agli abitanti delle rive dei fiumi, ai piccoli commercianti, agli abitanti delle periferie, alle comunità tradizionali e alle persone che vivono in zone a rischio", ha concluso.



