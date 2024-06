Incontro a Pechino dei ministri degli Esteri di Cina e Venezuela

Il ministro degli Esteri venezuelano Yván Gil è stato ricevuto oggi a Pechino dal collega cinese Wang Yi, in un colloquio che il capo della diplomazia venezuelana ha caratterizzato come "un caloroso incontro" per celebrare "i 50 anni delle relazioni di fratellanza fra le nostre due nazioni".

Questa visita, ha aggiunto, "ci riempie di speranza per un futuro di prosperità basato nella cooperazione e la solidarietà che stiamo costruendo insieme".

Gil ha quindi rilanciato attraverso il suo account X la definizione di "amichevole e fruttuosa" per la conversazione da lui avuta con il ministro Wang espressa dal portavoce del ministero degli Esteri cinese, il vice ministro Hua Chuying.

Da parte sua l'agenzia di stampa cinese, nel suo notiziario in spagnolo, ha riferito che, secondo Wang, "sotto la guida strategica dei leader di entrambi i paesi, le relazioni tra Cina e Venezuela si sono sviluppate verso una direzione più chiara e contenuti arricchiti, con un impulso più forte".

Da parte sua Gil, sottolinea infine l'agenzia, ha affermato che il Venezuela aderisce sempre fermamente al principio di "una sola Cina" e ringrazia sinceramente il paese asiatico per il suo prezioso aiuto per lo sviluppo sociale e di sussistenza del Venezuela.



