In Brasile Congresso e Ambasciata celebrano i migranti italiani

Il Fronte parlamentare misto Brasile-Italia, in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia, ha organizzato una sessione solenne del Congresso Brasiliano per celebrare il 150mo anniversario dell'immigrazione italiana in Brasile. L'evento ha segnato questo straordinario traguardo storico, ricordando l'arrivo della nave "La Sofia", che portò i primi migranti italiani in Brasile nel 1874.

La cerimonia ha visto la partecipazione di diverse personalità, tra cui il presidente del Fronte parlamentare Brasile-Italia, Luiz Fernando Faria; il presidente del Gruppo di Amicizia parlamentare Italia-Brasile, Eros Biondini; il deputato del Parlamento italiano eletto all'estero, Fabio Porta, e l'Ambasciatore d'Italia in Brasile, Alessandro Cortese.

"Nel corso della mia carriera, prima di diventare Ambasciatore, sono stato per alcuni anni consigliere diplomatico del Presidente della Camera dei deputati in Italia. Riconosco quindi il grande valore della cosiddetta 'diplomazia parlamentare' di cui il Fronte, così come il Gruppo di amicizia parlamentare Brasile-Italia, sono la massima espressione", ha osservato Cortese nel suo intervento.

Durante la solennità, sono stati eseguiti gli inni nazionali del Brasile e dell'Italia, e uno dei momenti più emozionanti della cerimonia è stata la presentazione di un francobollo commemorativo, creato dalle Poste Brasiliane, celebrando i 150 anni dell'immigrazione italiana in Brasile. Il francobollo è stato consegnato dalla Direttrice delle Poste, Maria do Carmo Lara Perpétuo, all'Ambasciatore e al Presidente del Fronte, Deputato Faria.

Inoltre, la cerimonia ha incluso la proiezione di un video commemorativo prodotto dall'Ambasciata d'Italia, mettendo in evidenza il significativo contributo degli immigrati italiani allo sviluppo e alla cultura del Brasile nel corso degli anni.

L'evento di oggi non solo rende omaggio alla ricca eredità italiana in Brasile, ma rafforza anche i solidi legami di amicizia e cooperazione che continuano a prosperare tra i due Paesi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA