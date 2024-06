Il think tank brasiliano Cebri entra nell'Advisory board Ispi

Júlia Dias Leite, presidente del Centro brasiliano per le Relazioni internazionali (Cebri), uno dei think tank più prestigiosi dell'America Latina, è entrata a far parte, dell'advisory board dell'Istituto per gli studi di politica internazionale (Ispi) di Milano, uno dei principali istituti italiani.

Il Cebri ha 25 anni di esperienza come centro di studi indipendente dedicato allo sviluppo della conoscenza e alla promozione di dibattiti su temi dell'agenda internazionale.

Crede nella promozione del dialogo tra diversi attori, sia nel settore pubblico che in quello privato, con l'obiettivo di comprendere meglio l'agenda internazionale e il ruolo del Brasile sulla scena globale.

Da parte sua l'Ispi, è uno dei più importanti centri studi italiani, specializzato in analisi geopolitiche e delle tendenze politico-economiche globali. Si avvale fra i suoi organi di un advisory board, presieduto dal managing director Paolo Magri, di cui fanno parte 16 esperti nazionali ed internazionali, fra cui appunto per il Brasile, Dias Leite.

Dias Leite è anche presidente del consiglio di Piemonte Holding e consigliera di Elea Digital Centers.



