Il governo della Colombia e le ex-Farc negozieranno a Caracas

Al termine di un incontro preliminare conclusosi ieri in Venezuela, le delegazioni del governo colombiano e della guerriglia delle ex-Farc denominata Segunda Marquetalia hanno concordato di avviare un tavolo ufficiale di negoziato il 24 giugno prossimo a Caracas.

Nella riunione preliminare, indica Blu Radio di Bogotà, hanno partecipato, guidando le rispettive delegazioni, l'Alto Commissario per la pace del governo colombiano, Otty Patino, e il capo della Segunda Marquetalia, conosciuto con il soprannome di 'Iván Márquez'.

In un documento firmato dalle parti è stata inclusa un'agenda del dialogo e dei negoziati con i seguenti punti fondamentali: 1) De-escalation del conflitto e individuazione di territori di pace; 2) Costruzione dei territori di pace; 3) Le vittime come soggetto sociale trasformativo; 4) Condizioni per la convivenza pacifica; 5) Attuazione e verifica".

Il primo ciclo di trattative si svolgerà tra il 24 e il 29 giugno 2024, mentre i cicli successivi saranno di una settimana e potranno essere prorogati di comune accordo con intervalli non superiori a 30 giorni.

Nel documento firmato "la rappresentanza della Segunda Marquetalia illustrerà al tavolo del dialogo di pace le ragioni della rivolta armata, tra cui il mancato rispetto e l'intrappolamento dell'accordo di pace del 2016. Da parte sua, il governo della Colombia ritiene essenziale il rispetto di detto accordo da parte dello Stato e sua attuazione integrale".





