Haddad, tasse ai super ricchi riguarderebbero solo 3.000 persone

Il ministro delle Finanze brasiliano, Fernando Haddad, è a Roma per una serie di incontri politici e per partecipare ad un seminario in Vaticano ('Addressing the Debt Crisis in the Global South'), organizzato dalla Pontificia Accademia delle Scienze Sociali.

In mattinata Haddad ha avuto un incontro "cordiale e costruttivo" con il ministro dell'Economia italiano Giancarlo Giorgetti durante il quale ha anche evocato i i temi della tassazione internazionale, della tassa per i cosiddetti super ricchi.

Attraverso il suo account X in cui ha dato conto di questo colloquio, il ministro ha sottolineato che la proposta di tassazione dei super ricchi per combattere la fame e i cambiamenti climatici riguarda "appena 3.000 persone" in tutto il mondo.

Inoltre, confermando la sua partecipazione al convegno co-organizzato dalla Columbia University e dalla Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, Haddad ha segnalato anche di aver avuto l'opportunità di dialogare con il ministro dell'Economia spagnolo, Carlos Cuerpo, con cui ha esaminato le prospettive dell'accordo Mercosur-Unione europea (Ue).



