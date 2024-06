Elezioni Uruguay, centrosinistra propone shock di investimenti

La precandidata alla presidenza dell'Uruguay per la coalizione di centrosinistra Frente Amplio (Fa), Carolina Cosse, ha proposto uno shock di investimenti in infrastrutture tra i 3 e i 5 punti del Pil in vista delle elezioni di ottobre.

Lo ha affermato nel corso della presentazione della seconda parte del suo programma di governo (Plan Pais) precisando che l'obiettivo è quello di migliorare la sostenibilità del sistema produttivo e garantire l'accesso all'acqua tanto alla popolazione metropolitana come al settore agricolo.

"L'Uruguay ha bisogno di azioni concrete per lo sviluppo e la crescita, deve produrre di più e in modo sostenibile ", ha detto l'attuale sindaca di Montevideo presentando il documento. Tra le proposte centrali della principale pre-candidata del Fa figura quella sulla elaborazione di una "strategia di irrigazione nazionale e di opere associate" che tenga conto delle sfide imposte dal cambiamento climatico.

Secondo gli ultimi sondaggi, con il 47% il Fa dell'ex presidente Jose' 'Pepe' Mujica mantiene un lieve vantaggio di 2 punti sulla coalizione di centro destra al governo. Le candidature delle diverse coalizioni verranno decise dalle primarie che si terranno il 30 giugno mentre le elezioni presidenziali sono previste per il 27 ottobre.



