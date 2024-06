Oltre 1,15 milioni di venezuelani aiutati dall'Onu in 4 mesi

Più di 1,15 milioni di venezuelani hanno ricevuto aiuti umanitari dalle Nazioni Unite nei primi quattro mesi di quest'anno, attraverso programmi sociali implementati da 132 ong locali e internazionali: lo rivela un documento dell'Ufficio dell'Onu per gli affari umanitari (Ocha) pubblicato su Internet.

"La risposta umanitaria in Venezuela ha mobilitato 71,9 milioni di dollari fino al 31 maggio 2024, che coprono l'8,1% del Piano di risposta umanitaria", si legge nel testo.

L'Onu ha indicato che sono necessari 617 milioni di dollari per raggiungere l'obiettivo proposto di aiutare 5,1 milioni di venezuelani quest'anno.

Tra i beneficiari degli aiuti ci sono 176 membri delle comunità indigene, 28mila persone con disabilità e più di mille persone della comunità Lgbti. Il 58% destinatari sono donne, afferma l'Onu, che mantiene la presenza in 24 Stati e 278 dei 335 comuni del Venezuela.

La sicurezza alimentare e i mezzi di sussistenza (532.000 persone), la salute (447.000 persone) e l'acqua, i servizi igienico-sanitari (180.000 persone) sono gli ambiti coperti dall'assistenza fornita dalle Nazioni Unite.



