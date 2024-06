'Ni una menos' di nuovo in piazza contro le politiche di Milei

"Nove anni dopo la prima protesta contro i femminicidi, in Argentina continua a essere uccisa una donna ogni 35 ore". Lo denuncia l'organizzazione femminista 'Ni una menos' (Non una di meno) che ha convocato lunedì a Buenos Aires una nuova manifestazione contro il governo di Javier Milei.

Alla manifestazione, tenuta di fronte al palazzo del Congresso, hanno aderito anche altre organizzazioni e ong accompagnate da sindacati, deputati e senatori.

Secondo un rapporto dell'Equipe latino-americana per la giustizia di genere (Ela), organizzazione femminista che promuove i diritti di ragazze, adolescenti e donne, il governo ultraliberale di Milei ha tagliato del 33% gli stanziamenti per le politiche che mirano a ridurre la disuguaglianza di genere.

Al centro della protesta anche la richiesta di giustizia per il 'lesbicidio' di tre donne avvenuto a Buenos Aires settimane fa, la denuncia della 'violenza economica' del governo e dei licenziamenti e l'opposizione alla cosiddetta 'Legge base' dell'esecutivo sulla deregulation e le privatizzazioni.

Tra gennaio e maggio di quest'anno si contano già 127 vittime di femminicidio. Vale a dire, in 152 giorni, 127 persone sono state uccise perché donne, lesbiche o perché travestite/trans, secondo l'ultimo rapporto dell'Osservatorio sui femminicidi diretto dall'associazione civile La casa del encuentro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA