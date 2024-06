Milei vuole riformare lo Stato con l'Intelligenza Artificiale

Il presidente dell'Argentina, Javier Milei, ha annunciato una riforma per rendere lo Stato più "efficiente" con l'aiuto di un progetto di intelligenza artificiale sviluppato dal gigante tecnologico Usa Google.

"Abbiamo parlato con quelli di Google, in realtà hanno un modulo per riformare lo Stato, ma con l'intelligenza artificiale, quindi faremo progressi in questo senso", ha dichiarato oggi Milei in un punto stampa improvvisato con i giornalisti nella Casa Rosada, il palazzo presidenziale e di governo.

Il leader ultraliberista si era incontrato la settimana scorsa negli Stati Uniti con i rappresentanti di Google e delle società tecnologiche Apple, Meta e Open AI, facendo riferimento in più occasioni "alle enormi possibilità offerte dal settore dell'intelligenza artificiale".

Il consigliere economico del presidente, Damian Reidel, aveva poi affermato che Milei "lavora in silenzio e costantemente per trasformare l'Argentina in un attore chiave nello sviluppo dell'intelligenza artificiale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA