Garry Conille ha prestato giuramento come premier di Haiti

Garry Conille ha prestato ufficialmente giuramento come premier di Haiti. Il suo nome era stato scelto la settimana scorsa dal Consiglio presidenziale di transizione dopo settimane di negoziati.

"Lavoreremo e vi garantisco che manterremo ciò che abbiamo promesso", ha dichiarato Conille, che fu premier per un breve periodo anche tra il 2011 e il 2012.

Il Consiglio di transizione è stato creato ad aprile dopo le dimissioni, a marzo, dell'allora premier Ariel Henry, a causa della recrudescenza della violenza da parte delle bande criminali nel Paese. Queste ultime alla fine di febbraio hanno lanciato attacchi coordinati in luoghi strategici della capitale per rovesciare Henry.

La nomina di un capo di governo era attesa da tempo, ma ha ritardato a causa di dissidi interni al Consiglio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA