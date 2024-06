Alta onorificenza palestinese al presidente colombiano Petro

Il presidente colombiano, Gustavo Petro, ha ricevuto la Grande Collana dello Stato di Palestina dal ministro degli Esteri palestinese Riyad Al-Malki.

"La sua voce in difesa dei palestinesi è diventata la voce della speranza e della vita stessa", ha detto il capo della diplomazia palestinese in una cerimonia tenutasi presso la sede del governo colombiano a Bogotà. Al-Malki ha ringraziato il leader progressista latinoamericano "a nome dei 14 milioni di palestinesi e dei diseredati, poveri e dimenticati del mondo".

Il mese scorso, Petro ha annunciato la rottura delle relazioni diplomatiche con Israele, in seguito alla risposta militare del governo di Benjamin Netanyahu agli attacchi compiuti da Hamas nell'ottobre 2023. Il presidente colombiano ha inoltre ordinato di aprire un'ambasciata a Ramallah, in Cisgiordania, come parte della sua politica di riconoscimento dello Stato palestinese.



