Allerta in Cile per l'arrivo di un ciclone extratropicale

E' allarme meteorologico in Cile per le possibili conseguenze dell'impatto sulla terraferma di un esteso ciclone extratropicale che si sta formando al largo della costa del Pacifico.

E' quanto si informa dal Servizio Nazionale di Prevenzione e Risposta ai Disastri (Senapred) che ha attivato sei allerte preventive per le regioni del Maule e dell'Araucania, nel centro-sud del Paese, per la possibilita' che si verifichino piogge eccezionali e forti venti. Gli esperti stimano precipitazioni fino a 200 mm e venti oltre gli 80km orari, condizioni simili a quelle che hanno provocato le recenti inondazioni nella regione del Rio Grande do Sul, in Brasile, con oltre 190 vittime.

Oltre a questo si avverte del pericolo di forti mareggiate che colpiranno la costa e si invita alla prudenza tanto la popolazione locale come le imbarcazioni che navigano nella zona.

Secondo i meteorologi del Senapres il pericolo principale e' legato non tanto all'intensita' quanto alla durata dell'evento che potrebbe essere anche di una settimana. "Ci sono zone dove si registreranno forti precipitazioni durante diversi giorni di seguito", affermano.



