Sheinbaum, 'io prima presidente donna, sarò trasformatrice'

"Non vi deluderò": lo ha detto agli elettori la presidente eletta del Messico, Claudia Sheinbaum, durante il suo discorso di vittoria.

"Per la prima volta in 200 anni di Repubblica, ci sarà una presidente donna e sarà trasformatrice. Grazie a tutti i messicani. Oggi abbiamo dimostrato con il nostro voto che siamo un popolo democratico", ha poi aggiunto in un messaggio sui social.

Secondo il conteggio rapido pubblicato dall'Istituto nazionale elettorale, Sheinbaum ha ottenuto un dato compreso tra il 58,3% e il 60,7% dei voti. Il risultato dovrà essere confermato dallo spoglio delle schede, che dovrebbe essere ultimato nella tarda giornata di oggi.

La presidente eletta ha ringraziato anche la sua diretta avversaria, la candidata conservatrice Xóchitl Gálvez Ruiz, per averla chiamata al telefono riconoscendone la vittoria. Un ringraziamento speciale lo ha poi rivolto all'attuale presidente messicano, Andrés Manuel López Obrador, di cui raccoglie il testimone. "Un uomo eccezionale e unico che ha trasformato in meglio la storia del nostro Paese", ha affermato Sheinbaum, candidata di Morena, lo stesso partito di Obrador.



