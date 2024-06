Messico: Ramírez resterà ministro del Tesoro nel nuovo governo

Il presidente del Messico, Andrés Manuel López Obrador, ha annunciato che l'attuale ministro del Tesoro, Rogelio Ramírez de la O, resterà in carica per un periodo durante il prossimo governo presieduto da Claudia Sheinbaum, che ha vinto le elezioni per la presidenza del Paese.

La futura titolare del potere esecutivo, appartenente al partito di governo Morena e che entrerà in carica il 1° ottobre, aveva invitato l'economista e uomo d'affari messicano a far parte del suo gabinetto durante la campagna elettorale, con l'idea di provocare il minor impatto economico possibile nel corso del processo di transizione.



