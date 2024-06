Messico al voto, in chiusura i seggi elettorali

In Messico i candidati alla presidenza Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez e Jorge Álvarez Máynez si dirigono verso le loro centrali operative, dove monitoreranno l'andamento della giornata e aspetteranno i risultati preliminari che l'Istituto nazionale elettorale (Ine) annuncerà nelle prossime ore, dopo la chiusura dei seggi alle ore 18 dell'ultimo fuso orario occidentale del Paese.

L'Ine ha contato l'installazione del 99,45% dei seggi: 169.260 sui 170.182 previsti. A partire dalle 20 ora del Messico centrale inizierà la trasmissione del Programma dei risultati elettorali preliminari (Prep), che opererà per circa 24 ore sulla base delle informazioni provenienti dai registri di controllo e conteggio consegnati ai Centri di raccolta e trasmissione dati. Il primo resoconto statistico ufficiale, il conteggio rapido, è previsto tra le 22 e le 23 (le 6 e le 7:30 di oggi in Italia).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA