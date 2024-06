Machado, 'Venezuela alle porte di una transizione democratica'

Dopo anni di governo del socialismo chavista "il Venezuela e' alle porte di una transizione verso la democrazia". Lo ha affermato l'ex candidata dell'opposizione alle elezioni presidenziali di luglio, Maria Corina Machado, secondo cui il governo di Nicolas Maduro "ha perso la base dell'elettorato" e "si stanno rompendo le reti di controllo sociale di cui disponeva fino ad oggi".

"Il regime (di Maduro) e' ogni giorno piu' debole, bisogna che il mondo capisca che siamo alle porte di una transizione verso la democrazia" ha aggiunto Machado nel suo intervento via streaming al Foro della Liberta' di Oslo.

Secondo Machado, che non puo' uscire dal Paese per ordine della giustizia, la campagna elettorale del candidato della Piattaforma unitaria democratica (Pud), Edmundo Gonzalez, in vista degli scrutini del 28 luglio affronta seri limiti di risorse e conta esclusivamente sull'aiuto di migliaia di volontari ed "e' vicina a sconfiggere Maduro nelle condizioni piu' difficili".



