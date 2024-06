Lula con il croato Milanovic difende un dialogo Russia-Ucraina

Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha difeso oggi l'ipotesi di un dialogo "diretto" tra Ucraina e Russia e un cessate il fuoco in Medio Oriente in un colloquio con il suo omologo croato Zoran Milanovic, in visita ufficiale a Brasilia.

"Il Brasile - ha dichiarato Lula - ha condannato fermamente l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Una riduzione della tensione sarebbe un passo avanti affinché le parti possano riprendere il dialogo diretto".

Al riguardo il capo dello stato brasiliano ha quindi aggiunto che "sosteniamo lo svolgimento di una conferenza internazionale riconosciuta sia dall'Ucraina che dalla Russia".

Due settimane fa i governi brasiliano e cinese hanno firmato una proposta congiunta a sostegno dell'idea di negoziati di pace con la partecipazione di Russia e Ucraina. Tuttavia, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha criticato la proposta e ha accusato Lula di essere un alleato del Cremlino.

Per quanto riguarda il caso di Gaza, Lula ha invece affermato oggi che "il Brasile continuerà a lavorare per un cessate il fuoco permanente che permetta l'ingresso degli aiuti umanitari, e per il rilascio immediato di tutti gli ostaggi detenuti da Hamas".



