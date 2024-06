Lula cerca una strategia per mediare col Congresso

Il presidente Luiz Inacio Lula da Silva cerca una strategia per mediare col Congresso, dove non possiede la maggioranza, e dove la settimana scorsa ha subito una doccia fredda.

Per oggi il capo di Stato brasiliano ha previsto una riunione con i leader del Parlamento che fanno capo ai partiti di governo, con l'idea di trasformarla in una prassi, in modo da avere un polso più preciso della situazione.

Martedì scorso il Parlamento, in una sessione congiunta, aveva bocciato il veto di Lula, che permetteva ai detenuti in regime di semilibertà, che avevano già scontato un sesto della pena e avevano una buona condotta, di lasciare il carcere per cinque giorni, per visitare i familiari in vacanza, studiare all'estero o partecipare ad attività di socializzazione. A distanza di alcune ore il Congresso aveva poi confermato il veto del suo predecessore, Jair Bolsonaro, a vari articoli della legge che rende più difficile punire la diffusione di fake news.

Il governo aveva tentato un accordo con i parlamentari, ma non era riuscito a trovare una maggioranza.



