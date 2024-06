Il leader del partito comunista cileno in carcere per corruzione

La giustizia del Cile ha ordinato oggi gli arresti preventivi nei confronti del leader del Partito Comunista cileno, Daniel Jadue, indagato per lo scandalo cosiddetto delle 'Farmacie Popolari'.

Jadue, ex precandidato alla presidenza e attuale sindaco dell'importante municipio di Recoleta della capitale Santiago, e' accusato di concussione, frode al fisco e truffa in relazione agli appalti per l'acquisto di medicinali da parte dell'autorita' locale che venivano poi venduti a prezzi calmierati in farmacie popolari da lui istituite appositamente.

Il giudice ha giustificato il carcere preventivo ritenendo che "la liberta' di Jadue risulterebbe pericolosa per la societa'", mentre lo stesso Jadue ha respinto le accuse e ha denunciato di essere vittima di un'accanimento motivato da questioni politiche.

"Presenteremo un ricorso. Mi accusano per le mie politiche di trasformazione, non mi hanno trovato un soldo in tasca e mi danno la massima pena cautelare", ha dichiarato il leader del Partito Comunista che e' parte della coalizione di governo progressista del presidente Gabriel Boric.



