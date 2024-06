I primi rifugiati climatici di Panama lasciano le isole sommerse

Ha preso il via oggi il trasferimento sulla terraferma di Panama delle 300 famiglie della comunita' di abitanti dell'isola Gardi Sugdub, nell'arcipelago di San Blas, che sta lentamente affondando per l'aumento del livello del mare causato dal cambiamento climatico.

In una conferenza stampa tenuta prima dell'abbandono dell'isola il capo della comunita' indigena Guna Yala, Jose' Deivis, ha parlato comunque "di un giorno di festa" e ha ringraziato le autorita' per l'opportunita' di potersi stabilire nel nuovo insediamento di Isberyala, sulla costa meridionale del Paese che affaccia all'Atlantico.

Per anni l'arcipelago, territorio protetto del Guna Yala, paradiso caraibico ad est dello stretto Panama, e' stata una delle rotte preferite dai viaggiatori in cerca di un'esperienza autentica, a contatto con i popoli nativi. Ma con i cambiamenti climatici e l'innalzamento dei livelli del mare, le 378 isole, di cui solo 49 abitate, rischiano adesso di sparire. E i circa cinquantamila indigeni Guna, che fino ad oggi sono riusciti a proteggere le loro tradizioni opponendosi all'arrivo delle multinazionali del turismo, si preparano a lasciare le loro terre.

Le prime trecento famiglie di Gardi Sugdub lasciano alle spalle secoli di storia prima che le isole vengano completamente inghiottite dal mare, un evento che le stime del governo prevedono entro il 2050.



