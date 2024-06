Ritardi nell'installazione dei seggi elettorali in Messico

Diversi Stati del Messico hanno segnalato ritardi nell'installazione dei seggi elettorali, tra cui Città del Messico, Jalisco, Morelos, Querétaro, Veracruz e Guanajuato. Nel caso di Città del Messico, la presidente dell'autorità elettorale locale ha riferito che si sono verificate diverse dimissioni dei funzionari assegnati ai seggi, per cui è stato necessario insediare nuovi incaricati per assumere i loro compiti. I dati dell'Istituto nazionale elettorale indicano che nel Paese alle 11:15 era in funzione l'81,89% del totale dei seggi approvati.



