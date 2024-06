La candidata alla presidenza Sheinbaum vota a Città del Messico

La candidata dell'alleanza di governo alla presidenza del Messico, Claudia Sheinbaum, ha votato oggi nel comune di Tlalpan, distretto interno nel sud della capitale del Paese, dove ha affermato che i cittadini "non devono avere paura" di partecipare alla elezioni nonostante la violenza.

"Non devono aver paura, bisogna che vadano a votare", ha detto la candidata a Efe dopo essersi recata in un seggio del villaggio di San Andrés Totoltepec, dove è stata delegata dal 2015 al 2018.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA