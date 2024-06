Il Consolato italiano di Porto Alegre riapre dopo l'alluvione

Dopo le alluvioni che hanno colpito Rio Grande do Sul, in Brasile, il Consolato generale d'Italia di Porto Alegre riapre al pubblico lunedì 3 giugno.

Data in cui riprenderà anche il servizio di call center, "importante strumento di risposta e chiarimento", si legge in una nota.

"Tutti gli appuntamenti consolari previsti dopo il 3 giugno saranno mantenuti. Gli appuntamenti previsti tra il 6 e il 31 maggio - prosegue il comunicato - sono invece riprogrammati per i giorni successivi. Nel corso della settimana, il Consolato pubblicherà un calendario aggiornato per la cittadinanza".

Durante il periodo in cui la sede è stata colpita dalle alluvioni, l'ufficio ha lavorato a una serie di azioni di solidarietà per aiutare le vittime del disastro ambientale. La più recente è stata il monitoraggio dell'arrivo di un aereo inviato dall'Italia, attraverso il ministero degli Affari Esteri, con 30 tonnellate di aiuti umanitari destinati al Rio Grande do Sul. Le donazioni sono arrivate il 29 maggio, con la consegna accompagnata anche dall'Ambasciatore italiano in Brasile, Alessandro Cortese.



