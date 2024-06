Annunciate nuove marce di protesta contro la presidente del Perù

I leader delle organizzazioni popolari di Puno, in Perù, hanno confermato la quinta marcia di protesta verso Lima, prevista per il 25, 26 e 27 luglio, per chiedere le dimissioni della presidente Dina Boluarte, la chiusura del Congresso, e la liberazione di Pedro Castillo, l'ex capo di Stato in carcere dopo il fallito golpe del 7 dicembre 2022.

Lucio Callo Callata, portavoce del popolo delle tredici province di Puno, ha informato che la data della marcia sarà ratificata alla quindicesima Assemblea delle organizzazioni, il 15 giugno: "Chiediamo che se ne vadano tutti - ha affermato - e che venga convocata un'Assemblea costituente". I leader della mobilitazione sperano di ottenere cambiamenti strutturali nel Paese.



