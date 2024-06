Un mariachi italiano premiato a Città del Messico

A Città del Messico, la sala Gran Forum del Sindacato Lavoratori della Musica è stata teatro della cerimonia di premiazione dei migliori interpreti del genere musicale mariachi. In questa seconda edizione, spicca il riconoscimento speciale alla carriera assegnato a Diego Martucci, musicista italiano residente a Roma specializzato nell'esecuzione di brani per guitarrón e membro del gruppo Romatitlán.

«Diego ha studiato la storia dei Mariachi e ha portato la nostra tradizione nella sua terra natale», hanno commentato le conduttrici dell'evento.

Nato nel 1981 ad Anagni, Martucci ha iniziato a suonare la chitarra quando aveva 11 anni. Diplomato al Saint Louis College of Music di Roma, la sua formazione spazia dalle composizioni classiche al jazz.



