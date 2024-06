Trump Jr all'insediamento di Nayib Bukele in El Salvador

Partecipano anche Donald Trump Jr e l'ex anchor della Fox Tucker Carlson all'insediamento di Nayib Bukele per il suo secondo mandato da presidente di El Salvador, dopo la vittoria alle elezioni del 4 febbraio, con l'85% dei voti.

Considerato tra i presidenti più popolari dell'America Latina, grazie alla lotta implacabile contro la criminalità, Bukele si definisce un "dittatore cool" per prendersi gioco di chi lo accusa di autoritarismo.

Nel suo primo quinquennio, il capo di Stato - che appartiene alla famiglia globale dei leader di destra - ha inaugurato un maxi-carcere da 40mila detenuti, ed ha fatto del Salvador il primo Paese al mondo a far circolare il Bitcoin come moneta a corso legale alla pari del dollaro americano.

Per presenziare alla cerimonia, da Washington è arrivata anche una delegazione governativa di alto profilo, guidata dal segretario alla sicurezza interna Alejadro Mayorkas, di cui fanno parte il sottosegretario di stato Usa per l'emisfero occidentale Brian Nichols, e il vice segretario aggiunto alla Difesa degli Usa per gli Affari dell'emisfero occidentale, Daniel Erikson. E all'insediamento assistono anche re Felipe di Spagna e il presidente argentino, Javier Milei, nel suo primo viaggio in un Paese latinoamericano dal suo arrivo alla Casa Rosada.



