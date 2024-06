Il Cile col Sudafrica contro Israele alla Corte dell'Aja

Il presidente del Cile, Gabriel Boric, ha annunciato che il suo Paese si unirà alla denuncia presentata dal Sudafrica contro Israele presso la Corte internazionale dell'Aja nell'ambito della Convenzione Onu sul genocidio e ha chiesto nuovamente "una risposta ferma da parte della comunità internazionale" di fronte al massacro in Palestina. Boric ha inoltre denunciato l'invasione russa dell'Ucraina e le violazioni dei diritti umani in Nicaragua e in Venezuela, sottolineando che il Cile "non abbandonerà mai la sua vocazione al dialogo e alla comprensione per garantire un ordine globale stabile e pacifico".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA