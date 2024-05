Turisti intrappolati per un'ora in un ascensore del Sampa Sky

Una quindicina di turisti sono rimasti intrappolati per quasi un'ora in un ascensore dell'edificio Mirante do Vale, che con i suoi 51 piani è uno dei palazzi più alti della città di San Paolo, e sede del Sampa Sky, una piattaforma al 42mo piano, completamente in vetro, per osservare lo skyline.

E' accaduto ieri, nel giorno festivo del Corpus Domini.

Secondo le prime ricostruzioni, i turisti avevano appena finito di visitare il Sampa Sky, quando l'ascensore si è fermato tra il 42mo ed il 44mo piano.



