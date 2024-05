Re Felipe di Spagna in El Salvador per l'insediamento di Bukele

Re Felipe di Spagna sarà in El Salvador per assistere all'insediamento del presidente Nayib Bukele.

Alla stessa cerimonia è prevista la partecipazione del capo di Stato argentino, Javier Milei, mentre tra Madrid e Buenos Aires è in corso una crisi diplomatica, dopo i commenti dell'inquilino della Casa Rosada sulla moglie del premier, Pedro Sanchez, che durante una manifestazione di Vox, ha definito "corrotta".

Questa sarà la prima occasione in cui Milei presenzierà ad un evento con un alto rappresentante spagnolo, dopo che il 21 maggio il governo iberico ha richiamato il suo ambasciatore a Buenos Aires. Non sono tuttavia previste bilaterali tra Milei e il sovrano.



