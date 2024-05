Pistole Taser per la sicurezza delle stazioni di Buenos Aires

La ministra della Sicurezza argentina, Patricia Bullrich, ha reso noto che la polizia federale che opera nelle stazioni ferroviarie di Buenos Aires sarà presto dotata di pistole Taser nell'ambito del programma "Stazioni sicure" di prevenzione del crimine in zone di grande utilizzazione da parte di un milione di persone al giorno.

In un discorso pronunciato nella Scuola federale degli Allievi della polizia della capitale, riferisce l'agenzia di stampa Noticias Argentinas, Bullrich ha assicurato che l'introduzione di queste pistole elettriche nelle stazioni ferroviarie implica "un passo in più affinché gli argentini che viaggiano ogni giorno in treno possano farlo senza temere di dover subire violenze".

La ministra ha poi aggiunto che le Taser sono uno strumento che "permette di raggiungere direttamente la persona che si vuole immobilizzare" e ha osservato che, a differenza di un'arma da fuoco, "non genera una situazione che può avere conseguenze indesiderate".

In un comunicato il ministero della Sicurezza ha ribadito da parte sua che "queste pistole non letali saranno della massima importanza per mantenere l'ordine e prevenire la criminalità sulle linee ferroviarie che, da e per Buenos Aires, trasportano più di 30 milioni di persone al mese".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA