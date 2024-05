Nuove critiche a Caracas per lo stop agli osservatori Ue

Gli ex presidenti che fanno capo al gruppo Idea (Iniziativa democratica di Spagna e Americhe; centrodestra. Tra questi si ricordano ad esempio lo spagnolo Aznar, il messicano Calderon e il colombiano Uribe) criticano la decisione del Venezuela di non invitare le missioni di osservazione dell'Unione europea e dell'Organizzazione degli Stati Americani (Osa) alle elezioni del 28 luglio.

In una dichiarazione Idea fa sapere che la decisione di Caracas "viola" gli impegni presi con gli Accordi di Barbados per un processo elettorale "giusto".

"Senza la presenza di osservatori internazionali esperti, di riconosciuta onestà e imparzialità, le elezioni proposte non porteranno alla democrazia e nemmeno a una transizione che garantisca la governabilità attesa nel Paese", si legge nella dichiarazione, dove si aggiunge che rifiutando di accettare osservatori elettorali qualificati, Caracas "sta compromettendo la legittimità delle elezioni presidenziali".



