In Venezuela Maduro crea il ministero degli anziani

Il presidente venezuelano, Nicolas Maduro, ha firmato un decreto per la creazione del ministero del Potere Popolare per gli anziani, per salvaguardare "i nonni della patria" nei campi della sanità, dell'alimentazione e della protezione sociale, tra gli altri.

"Garantire l'accesso completo e tempestivo alla sanità, lo sviluppo di condizioni di vita dignitose, la ricreazione, i servizi pubblici, i trasporti, è una decisione che nasce dalla proposta del Congresso nazionale dei nonni", ha spiegato Maduro in un programma radiofonico.

Nel 2020, la popolazione anziana in Venezuela era di circa 2 milioni di persone (l'8% di una popolazione di 28,4 milioni).





