In Perù il ministro dell'Interno caccia i generali della polizia

Il ministro degli Interni peruviano, Juan Jose Santivanez, ha annunciato che un gruppo di generali della polizia nazionale saranno sollevati dai loro incarichi per non aver fatto abbastanza per la sicurezza dei cittadini, assicurando che "i generali che non lavorano devono andarsene".

Santivanez ha spiegato che "nelle prossime ore" sarà pubblicata la prima lista di generali da sostituire perché "non stanno realizzando gli obiettivi" previsti dall'esecutivo.

"Dobbiamo dare la caccia ai criminali", ha affermato il ministro, evidenziando la necessità di aumentare il pattugliamento nelle città per prevenire la diffusione del crimine.



