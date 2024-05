Il figlio di Bolsonaro difende Trump, Usa come Cuba e Venezuela

Il deputato brasiliano dell'ultradestra, Eduardo Bolsonaro, ha difeso sui social l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, definendo come "ingiusta" la sua condanna nel caso dell'attrice porno, Stormy Daniel.

Per il figlio dell'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro, la sentenza contro Trump "ha degradato gli Stati Uniti a una 'repubblichetta', una repubblica delle banane alla stregua delle dittature che perseguitano gli oppositori utilizzando strumenti statali per dare un'apparenza di democrazia, come Cuba e Venezuela per esempio".

Bolsonaro ha quindi sottolineato il rapporto di vicinanza che lo lega all'ex presidente Usa da tempo. "Donald Trump è una persona estremamente educata e piacevole, un leader naturale che legge lo scenario e sa come posizionarsi. Non conosco Trump da oggi, non l'ho incontrato solo una o due volte, so bene il presidente che è stato e che potra essere", ha aggiunto il deputato dell'ultradestra.



