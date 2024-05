Il Brasile all'Ucraina, 'per la pace serve il dialogo con Mosca'

Il governo brasiliano - per bocca del consigliere della presidenza per gli Affari esteri Celso Amorim - risponde alle critiche espresse dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che in alcune dichiarazioni pubblicate dal quotidiano O Globo, ha affermato che Lula ha dato priorità ad "una'alleanza" con la Russia.

"Rispettiamo la sofferenza del popolo ucraino, vogliamo contribuire a una pace realizzabile. Questo sarà possibile solo se terremo conto delle preoccupazioni delle parti, il che presuppone un dialogo tra loro, preferibilmente col sostegno di Paesi che godano della fiducia di entrambe (Ucraina e Russia)", ha dichiarato Amorim alla Globo.

La scorsa settimana, a Pechino, Amorim e il ministro degli Esteri cinese Wang Yi avevano presentato una proposta congiunta di negoziati di pace con la partecipazione di Russia e Ucraina.

"Chiunque legga attentamente la dichiarazione congiunta sino-brasiliana vedrà che c'è un messaggio per tutti, compresa la Russia", che il governo brasiliano ha sempre criticato per "l'azione militare senza autorizzazione delle Nazioni Unite", ha aggiunto Amorim.



