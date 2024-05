Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, esprime soddisfazione per l'operazione che ha portato gli aiuti alle vittime di Rio Grande do Sul.

"Ho chiamato l'Ambasciatore in Brasile per congratularmi della straordinaria operazione che ha portato dall'Italia 25 tonnellate di aiuti per le vittime delle inondazioni. Un aiuto concreto che è anche un gesto di vicinanza a tutti gli italiani che vivono in Brasile", afferma Tajani sul suo profilo X.





