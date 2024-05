Ripulite alle Galapagos 50 piste per l'arrivo degli albatri

Nell'ambito di una missione durata dieci giorni, una squadra di guardie del Parco nazionale delle Galapagos e dell'organizzazione Galapagos Conservancy è intervenuta sull'isola Española per realizzare una radicale ripulitura delle piste utilizzate per il decollo e l'atterraggio dagli albatri delle Galapagos (Phoebastria irrorata), considerata specie in pericolo critico di estinzione.

Obiettivo dell'operazione, riferisce un comunicato della direzione del Parco, è stata la rimozione da una cinquantina di piste individuate sull'isola, unico sito di nidificazione di questa specie al mondo, di ostacoli materiali che potevano mettere a repentaglio la sicurezza degli uccelli durante il volo.

L'intervento, si precisa, "viene effettuato strategicamente in questi mesi, che coincidono con la stagione riproduttiva e di nidificazione degli albatri delle Galapagos" che raggiungono l'isola Española da vari paesi della costa pacifica dell'America Latina.

Gli albatri, che costruiscono i loro nidi in zone laviche, sono uccelli longevi, che possono vivere fino a 80 anni.

L'adulto è marrone con testa e collo bianchi e un grande becco giallo. I giovani sono quasi tutti marroni e sviluppano gradualmente una testa bianca.

Sono fra le specie viaggiatrici più efficienti grazie ad una apertura alare fino a tre metri, progettata per il volo a vela, con cui raggiunge una velocità di 90 km orari.



