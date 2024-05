Messico: Gálvez, 'difenderò la democrazia nel Paese'

Da Monterrey, nello Stato settentrionale di Nuevo León, la candidata dell'alleanza di opposizione Xóchitl Gálvez ha assicurato durante la cerimonia di chiusura di campagna che a Palazzo Nazionale i membri del governo sono spaventati perché sanno che i messicani sono "stanchi delle loro bugie".

"Domenica prossima andate a votare con gioia, andate tutti a votare. A Palazzo Nazionale tremano perché sanno che noi siamo i buoni e che siamo stanchi delle loro bugie, di tante morti e di tanta ingiustizia", ha detto la senatrice, presentandosi come colei che difende la democrazia a fronte di un "governo autoritario".

"Questo governo è stato arrogante, prepotente. Non vede, non sente... Basta bugie. Basta ingannare i messicani. Ma la cosa più grave è la divisione, l'aver diviso questo Paese", ha aggiunto la candidata dei partiti Azione Nazionale, Rivoluzionario Istituzionale e della Rivoluzione Democratica.





